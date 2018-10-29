29 октября 2018, понедельник

В Тернопольской области мать и сын замерзли насмерть в лесном шалаше

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Погибшие ушли в лес за грибами (иллюстрационное фото)
Фото: shtabnoy.com.ua

Погибшие ушли в лес за грибами (иллюстрационное фото)

В лесу в районе села Старый Вишневец Збаражского района мужчина обнаружил мертвыми свою мать и брата.

По его словам, родственники ушли за грибами, однако домой не вернулись, передает Нацполиция Тернопольской области.

Мужчина знал, куда обычно ходят мать и брат, поэтому спустя сутки после их пропажи, пошел на их поиски.

Тела были найдены в шалаше, который  построили погибшие. Следов насильственной смерти на них обнаружено не было.

Согласно предварительной версии, перед смертью они употребляли алкоголь, из-за чего заснули и умерли от переохлаждения.

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