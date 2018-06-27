27 июня 2018, среда

В Тернопольской области легковушка врезалась в военный грузовик, есть погибшие

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Следователи выясняют причину выезда авто на полосу встречного движения
Фото: полиция

Следователи выясняют причину выезда авто на полосу встречного движения

В среду, 27 июня, в Тернопольской области в результате ДТП с участием военного грузовика погибли две женщины, ребенок получил тяжелые травмы.

В местной полиции сообщили, что на трассе Тернополь-Рава Русская вблизи села Озерная Зборовского района столкнулись легковой автомобиль Nisan и ГАЗ-66, который принадлежит Вооруженным силам Украины.

По предварительным данным, женщина-водитель легковушки по неизвестным причинам выехала на полосу встречного движения. В результате лобового столкновения погибли водитель и пассажирка Nisan. Пятилетнего ребенка, который находился в салоне, в тяжелом состоянии доставили в больницу.

В грузовике в момент ДТП находилось двое военных в кабине и двое в будке. Один солдат получил перелом ключицы. Других военных осматривают врачи.

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Напомним, что 25 июня около города Сарны Ровенской области произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса с пассажирами, в результате погибли по меньшей мере четыре человека.

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