В Тернопольской области из-за хищения материалов с рельсов сошла электричка с пассажирами

Никто из людей в результате происшествия не пострадал

В результате хищения неизвестными материалов верхнего строения железнодорожного пути в Тернопольской области два вагона пригородного электропоезда сошли с рельсов.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"На 20 км перегона Гусятин - Копычинцы сошли с рельсов два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин - Чертков. По заключению экспертов, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате инцидента никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал.

"Пассажиры поезда были доставлены к месту назначения. Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы. Около 21 ч. 27 марта движение участка было восстановлено", - рассказали железнодорожники.

Также они добавили, что всего с начала 2018 года зафиксировано 916 случаев незаконных вмешательств в работу железной дороги, задержаны 286 человек.

Ранее сообщалось, что в Словакии пассажирский поезд столкнулся с локомотивом.