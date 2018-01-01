В Тернопольской области группа священников избила в храме местного пастора - видео Сегодня, 10:08 338 Цей матеріал також доступний українською Нападавшие выбили священником дверь в иконостасе Скриншот с видео ТСН/YouTube

В селе Винятинцы руководством Тернопольской епархии автокефальной Православной церкви избило в храме местного священника, который перешел от них в Киевский патриархат.

При этом конфликт произошел прямо во время богослужения, на глазах верующих, которым пришлось защищать своего пастора, передает ТСН.

По словам очевидцев, глава Тернопольской епархии УАПЦ владыка Тихон вместе со своей свитой набросились на отца Ивана и затащили его за алтарь, выбив им дверь в иконостасе.

После этого женщины подняли крик, а мужчины начали выталкивать непрошеных гостей из церкви, во время чего некоторые из них также получили несколько ударов посохом от владыки Тихона.

Сами же священники УАПЦ это отрицают, заявляя, что избили их. Они утверждают, что хотели объявить отцу Ивану запрет на служение, так как он, якобы, "педофил".

В то же время жители села эти обвинения опровергают, а сам пострадавший уверен, что дело в банальной мести за выход из автокефальной церкви.

Правоохранители уже начали два уголовных производства. Одно за нанесение легких телесных повреждений, другое за препятствование совершению религиозного обряда.

При этом от нападавших ни о развращении малолетних, ни о побоях заявлений не поступало.