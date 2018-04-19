В Тернопольской области чиновники присвоили более миллиона, выделенного на ремонт дороги

В Теребовлянском районе Тернопольской области прокуратура обнаружила схему присвоения более миллиона гривен, которые выделили на ремонт автодорог.
Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.
Следствием установлено, что сотрудники государственного предприятия по ремонту дорог вместе с подрядчиком растратили часть бюджета, который предназначался для восстановления трассы общего пользования Озерная-Городище.
Деньги выделили на условиях софинансирования поселковый совет и Служба автомобильных дорог в области.
Расследование продолжается.
Ранее стало известно, что правоохранители разоблачили руководителя одного из предприятий Ровенской области в растрате около 200 тысяч гривен из бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений образования.
Комментарии
Правила комментирования