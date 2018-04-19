В Тернопольской области чиновники присвоили более миллиона, выделенного на ремонт дороги

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Один из факторов украинского
Фото : BizNews.com.ua

Один из факторов украинского "качества" дорог - тотальная коррупция

В Теребовлянском районе Тернопольской области прокуратура обнаружила схему присвоения более миллиона гривен, которые выделили на ремонт автодорог.

Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

Следствием установлено, что сотрудники государственного предприятия по ремонту дорог вместе с подрядчиком растратили часть бюджета, который предназначался для восстановления трассы общего пользования Озерная-Городище.

Деньги выделили на условиях софинансирования поселковый совет и Служба автомобильных дорог в области.

Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что правоохранители разоблачили руководителя одного из предприятий Ровенской области в растрате около 200 тысяч гривен из бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений образования.

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