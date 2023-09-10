В Тернополе ночью вспыхнул масштабный пожар на заводе
В Тернополе горит завод Penoboard (Фото:ГСЧС)
В Тернополе в ночь на воскресенье, 10 сентября, вспыхнул масштабный пожар на местном предприятии. Огонь до сих пор пытаются потушить.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Сообщение о пожаре поступило около трех часов ночи. На место приехали спасатели.
Liga.net пишет, что пожар произошел на заводе Penoboard, который является производителем экструдированного пенополистирола и дистрибьютором строительных материалов.
Огонь охватил площадь в 9000 м. кв. В целом площадь одноэтажного здания завода составляет 13 000 м. кв.
В тушении пожара принимают участие 50 спасателей, привлечено 15 единиц техники. Дополнительно на место доставили тактический пожарный робот из Ровно.
По состоянию на 05:45 спасателям удалось локализовать пожар, ликвидация огня до сих пор продолжается.
Пострадавших в результате пожара не зафиксировано, сообщают в ГСЧС.
Причины возникновения пожара сейчас устанавливаются.