В Тернополе ночью вспыхнул масштабный пожар на заводе

10 сентября, 12:46
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В Тернополе горит завод Penoboard (Фото:ГСЧС)

В Тернополе горит завод Penoboard (Фото:ГСЧС)

В Тернополе в ночь на воскресенье, 10 сентября, вспыхнул масштабный пожар на местном предприятии. Огонь до сих пор пытаются потушить.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщение о пожаре поступило около трех часов ночи. На место приехали спасатели.

Liga.net пишет, что пожар произошел на заводе Penoboard, который является производителем экструдированного пенополистирола и дистрибьютором строительных материалов.

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Огонь охватил площадь в 9000 м. кв. В целом площадь одноэтажного здания завода составляет 13 000 м. кв.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

В тушении пожара принимают участие 50 спасателей, привлечено 15 единиц техники. Дополнительно на место доставили тактический пожарный робот из Ровно.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

По состоянию на 05:45 спасателям удалось локализовать пожар, ликвидация огня до сих пор продолжается.

ГСЧС
Фото: ГСЧС
ГСЧС
Фото: ГСЧС

Пострадавших в результате пожара не зафиксировано, сообщают в ГСЧС.

Причины возникновения пожара сейчас устанавливаются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Тернополь ГСЧС Тернопольская область Завод Пожежа

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