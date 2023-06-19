Появилось видео, как в Тернополе в укрытии мужчины устроили застолье. Мэр отреагировал

19 июня, 18:24
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Мэр призвал жителей города сообщать о подобных случаях в полицию (Фото:Скриншот из видео Святослав Журовский/Facebook)

Мэр призвал жителей города сообщать о подобных случаях в полицию (Фото:Скриншот из видео Святослав Журовский/Facebook)

В сети появилось видео, как в одном из мобильных укрытий Тернополя организовали застолье, где мужчины распивали алкогольные напитки.

https://www.facebook.com/580031863/videos/1722511744922310/

Городской голова Сергей Надал отреагировал на инцидент, заявив, что правоохранители усиленно будут патрулировать в мобильных укрытиях.

Кроме того, мэр призвал жителей города сообщать о подобных случаях в полицию и назвал такие действия «безобразием».

Видео дня

«Это безобразие, когда уличные мобильные укрытия используют для пьянки. Я призываю тернополян, если вы видите подобные ситуации, сразу сообщайте по номеру 102. Также обращаюсь к патрульной полиции, чтобы чаще патрулировать уличные укрытия во время тревоги и когда тревоги нет. Коммунальные службы будут продолжать убирать уличные укрытия», — написал Надал.

Он также поблагодарил неравнодушным тернополянам, которые сообщают о таких случаях, потому что от этого зависит их безопасность. По его словам, кроме всех мероприятий, должен быть и общественный контроль.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Тернополь Видео Укрытие Сергей Надал

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