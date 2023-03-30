В Тернопольской и Черниговской областях сокращают комендантский час
В Тернополе и Чернигове сократят комендантский час (Фото:Тернопольский городской совет)
В Тернопольской и Черниговской областях с субботы, 1 апреля сократят комендантский час.
О соответствующих решениях сообщили местные власти.
Так в Тернопольской области, комендантский час с 1 апреля будет длиться с 00:00 до 5:00, сообщил председатель ОВА Владимир Труш. По состоянию на сегодня он начинается в 23:00 и продолжается до 05:00.
В Черниговской области новые рамки комендантского часа с 1 апреля - 00:00-04:00, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. Сейчас комендантский час в области продолжается с 23:00 и до 04:00.
Также на Черниговщине будет уменьшено время ограничения продажи алкоголя: заведениям торговли разрешена продажа с 11:00-21:00; заведениям общепита - 11:00-22:00.