В Тернополе разоблачили сразу два цеха, производивших контрафактный алкоголь

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Общая стоимость изъятого товара составила 1,2 млн гривен
Фото: ГПУ

Общая стоимость изъятого товара составила 1,2 млн гривен

Правоохранители разоблачили в Тернополе сразу два подпольных цеха, в которых производили контрафактный алкоголь.

Как рассказали в прокуратуре, фальсификат изготавливался группой лиц "в антисанитарных условиях в гаражных помещениях".

"В ходе санкционированных судом следственных действий изъято 1750 литров незаконно изготовленных алкогольных напитков, 150 литров подготовленного к разливу купажа, 500 литров спирта, 4400 поддельных марок акцизного налога на водочные изделия и винодельческую продукцию, более 6 тысяч бутылок стеклянной тары и более 4 тысяч пробок для коньячных и водочных изделий", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что общая стоимость изъятых товаров составляет 1,2 млн гривен.

Ранее сообщалось, что на Буковине разоблачили подпольный цех, в котором производили "брендовые вещи".

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