20 июня 2018, среда

В Тернополе произошло столкновение двух маршруток и трех автомобилей

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В результате столкновения один водитель получил травмы
Фото: ternopoliany.te.ua

В результате столкновения один водитель получил травмы

Вблизи центра Тернополя на проспекте Бандеры в среду, 20 июня, произошло ДТП с участием пяти транспортных средств.

Об этом с места событий сообщает Ternopoliany.

Это автомобили: Пежо, Ауди и Дачия, а также маршрутки №14, 15.

Из-за столкновения Ауди на еврономерах начала дымить, автомобиль вскоре потушили на месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия один водитель получил травмы. Его забрала скорая.

Ранее НВ сообщало, что Тернопольский городской совет разрешил коммунальному предприятию Тернопольэлектротранс заключить договор лизинга на приобретение больших автобусов вместо маршрутных такси.

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