В Тернополе произошло столкновение двух маршруток и трех автомобилей

Вблизи центра Тернополя на проспекте Бандеры в среду, 20 июня, произошло ДТП с участием пяти транспортных средств.
Об этом с места событий сообщает Ternopoliany.
Это автомобили: Пежо, Ауди и Дачия, а также маршрутки №14, 15.
Из-за столкновения Ауди на еврономерах начала дымить, автомобиль вскоре потушили на месте.
В результате дорожно-транспортного происшествия один водитель получил травмы. Его забрала скорая.
Ранее НВ сообщало, что Тернопольский городской совет разрешил коммунальному предприятию Тернопольэлектротранс заключить договор лизинга на приобретение больших автобусов вместо маршрутных такси.
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