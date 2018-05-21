В Тернополе призывник упал с пятого этажа, пытаясь сбежать из военкомата

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Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести
Фото: moz.gov.ua

Пострадавший госпитализирован с травмами различной степени тяжести

В воскресенье, 20 мая, на областном сборном пункте Тернопольского военного комиссариата один из призывников упал с пятого этажа.

Об этом сообщили в пресс-службе военкомата.

"Призывник, пытаясь самовольно покинуть расположение призывного пункта, предпринял попытку спуститься с пятого на первый этаж здания по карнизу, сорвался и упал на крышу соседнего здания", - говорится в сообщении.

В результате падения юноша получил травмы различной степени тяжести.

"Пострадавшему была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время призывник транспортирован в стационарное медицинское учреждение города. Угроз для жизни призывника нет. Военным комиссаром Тернопольского ОВК назначено служебное расследование для выяснения причин, которые привели к данному событию", - добавили в военкомате.

Ранее сообщалось, что в Харькове преступник разбился насмерть, пытаясь сбежать от полиции.

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