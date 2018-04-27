В Тернополе подожгли памятник жертвам Холокоста - видео

Ночью в Тернополе неизвестный поджег памятник жертвам Холокоста, установленный при выезде из села Петриков.
Об этом сообщает местный телеканал ИНТБ.
Момент совершения акта вандализма зафиксировала камера видеонаблюдения, которая была установлена напротив памятника три недели назад.
Начальник областной полиции Александр Богомол сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное производство. На месте работает оперативно-следственная группа, к делу приобщат видео с камеры наблюдения.
Это не первое издевательство вандалов над памятником жертвам Холокоста.
Напомним, что в Полтаве неизвестные разрисовали памятник Скорбящей матери.
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