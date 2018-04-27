В Тернополе подожгли памятник жертвам Холокоста - видео

В Тернополе поиздевались над памятником жертвам Холокоста

Ночью в Тернополе неизвестный поджег памятник жертвам Холокоста, установленный при выезде из села Петриков.

Об этом сообщает местный телеканал ИНТБ.

Момент совершения акта вандализма зафиксировала камера видеонаблюдения, которая была установлена ​​напротив памятника три недели назад.

Начальник областной полиции Александр Богомол сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное производство. На месте работает оперативно-следственная группа, к делу приобщат видео с камеры наблюдения.

Это не первое издевательство вандалов над памятником жертвам Холокоста.

Напомним, что в Полтаве неизвестные разрисовали памятник Скорбящей матери.