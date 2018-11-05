В Тернополе отменили повышение стоимости проезда после протеста жителей города

Горсовет Тернополя принял решение не повышать стоимость проезда в общественном транспорте после протеста жителей города.
Как сообщили на сайте госучреждения, такое решение было принято после встречи мэра города Сергея Надала с активистами.
Решение о повышении тарифов от 30 октября считается недействительным.
Согласно новому решению, с 6 ноября стоимость проезда в троллейбусах составит 4 грн для пассажиров, которые будут рассчитываться наличными и 3 грн при расчете за проезд Картой тернополянина. В автобусах и маршрутках тариф на перевозку пассажиров составит 5 и 4 грн соответственно.
Напомним, с 1 ноября в Тернополе начали действовать новые тарифы на проезд в транспорте. Стоимость проезда в общественном транспорте при наличном расчете установили в размере 8 грн. а в маршрутках – 9 грн.
Из-за этого жители города устроили акцию протеста. Они перекрыли три дороги, заблокировав движение в центре Тернополя.
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