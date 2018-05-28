28 мая 2018, понедельник

В Тернополе камера видеонаблюдения зафиксировала наезд на мужчину, который сидел на бордюре - СМИ

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Во время инцидента рядом было много людей

Во время инцидента рядом было много людей

В Тернополе 27 мая поздно вечером на мужчину, который сидел на бордюре наехал автомобиль, сообщает ТСН со ссылкой на видео с камер наблюдения, которое опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Святослав Журовский.

"Сегодня ночью возле бара Айва (ул. Мазепы). Наезд на пешехода пьяного в дым", - отметил он в подписи к видео.

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям со слабыми нервами

В комментариях он добавил, что пострадавший не погиб и самостоятельно сел в автомобиль скорой помощи.

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