В Тернополе к тюремному сроку приговорили шпиона оккупационных сил РФ Сегодня, 11:53 118 Цей матеріал також доступний українською Сотрудничать с оккупантами осужденный решил по собственной инициативе Фото: pixabay

Городской суд Тернополя вынес приговор шпиону гибридных сил РФ, действующих на Донбассе.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, его признали виновным в передаче информации пророссийским террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР".

Следствием установлено, что злоумышленник собирал данные о местах дислокации, маршрутах передвижения и численности подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые были задействованы в антитеррористической операции.

При этом отмечается, что сотрудничать с оккупантами мужчина начал по собственной инициативе.

Согласно решению суда, он приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.