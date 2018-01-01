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В Тернополе к тюремному сроку приговорили шпиона оккупационных сил РФ

Сегодня, 11:53
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Сотрудничать с оккупантами осужденный решил по собственной инициативе

Фото: pixabay

Городской суд Тернополя вынес приговор шпиону гибридных сил РФ, действующих на Донбассе.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, его признали виновным в передаче информации пророссийским террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР".

Следствием установлено, что злоумышленник собирал данные о местах дислокации, маршрутах передвижения и численности подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые были задействованы в антитеррористической операции.

При этом отмечается, что сотрудничать с оккупантами мужчина начал по собственной инициативе.

Согласно решению суда, он приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

Теги:   Приговор Тернополь Шпионаж ЛНР ДНР Донбасс

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