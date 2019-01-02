В Тернополе из-за взрыва гранаты в квартире погиб один человек, двое госпитализированы
В Тернополе на улице Макаренко в результате взрыва гранаты в однокомнатной квартире погиб один человек, еще двое попали в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
Взрыв произошел около 16:00 на втором этаже жилого дома. От ударной силы повылетали стекла.
На месте происшествия полицейские обнаружили тело мужчины, у которого на пальце было кольцо, вероятно, от гранаты. Рядом на полу находились еще двое раненых, которых доставили в больницу.
По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Степана Яцуха, на момент взрыва в комнате находилось четыре человека. Владелец помещения сообщил, что погибший – его сосед. Они смотрели телевизор и распивали спиртные напитки.
"Знакомый имел при себе опасный предмет. Он им хвастался, и в результате неосторожного обращения граната взорвалась", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают криминалисты, оперативники, взрывотехники. В результате взрыва утечки газа не случилось, коммуникации не повреждены.
Продолжается следствие.