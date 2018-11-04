В Тернополе активисты заблокировали движение по центральным улицам из-за повышения тарифов

Жители Тернополя в знак протеста против новых тарифов перекрыли три дороги, заблокировав движение в центре города.

Об этом сообщает УНИАН.

Около тысячи человек сначала устроили акцию протеста на Театральной площади, а затем - отправились на пешеходные переходы.

С 14 часов они непрерывно движутся на пешеходных переходах на ул. Замковой, Пирогова, а также - центральной улице Руськой. В связи с этим парализовано движение общественного транспорта. В центре города - длинные пробки.

Сотрудники патрульной полиции направляют водителей в объезд перекрытых участков, однако объехать центральную часть после перекрытия главных транспортных артерий достаточно сложно.

По данным организаторов акции протеста, она продолжится в понедельник, 5 ноября, под стенами городского совета.

Сейчас мэрия никак официально не отреагировала на протесты.

Фото: Olga Firman