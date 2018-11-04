В Тернополе активисты заблокировали движение по центральным улицам из-за повышения тарифов

Жители Тернополя в знак протеста против новых тарифов перекрыли три дороги, заблокировав движение в центре города.
Об этом сообщает УНИАН.
Около тысячи человек сначала устроили акцию протеста на Театральной площади, а затем - отправились на пешеходные переходы.
С 14 часов они непрерывно движутся на пешеходных переходах на ул. Замковой, Пирогова, а также - центральной улице Руськой. В связи с этим парализовано движение общественного транспорта. В центре города - длинные пробки.
Сотрудники патрульной полиции направляют водителей в объезд перекрытых участков, однако объехать центральную часть после перекрытия главных транспортных артерий достаточно сложно.
По данным организаторов акции протеста, она продолжится в понедельник, 5 ноября, под стенами городского совета.
Сейчас мэрия никак официально не отреагировала на протесты.
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