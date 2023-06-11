В телемарафоне показали как российские МЧС-ники проводят эвакуацию на оккупированной части Херсонщины 11 июня, 00:52 В телемарафоне показали кадры с российскими МЧС-никами на оккупированной Херсонщине (Фото:Детектор медиа)

В эфире национального телемарафона показали кадры со служащими МЧС России, которые якобы эвакуируют людей на оккупированном левобережье Херсонщины, затопленном в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

На это обратил внимание Детектор медиа.

На видео, которое запустили в слоте государственного телеканала Рада, видно лодки и спасателей в форме с надписью «МЧС России».

Видео дня

Эти кадры появились в эфире телемарафона в пятницу, 9 июня, в 16.35.

На них показано, как, вероятно, работники российского МЧС проводят эвакуацию жителей на затопленных оккупированных территориях Херсонской области.

В комментарии Детектору медиа медиаэксперт телеканала Рада Владислав Матяш, которого называют неофициальным куратором телемарафона подтвердил, что эти кадры попали в эфир.

«Насколько мне известно, кадр был. Произошла какая-то досадная ошибка — человеческий фактор. Но будет уволено большое количество людей», — заявил Матяш.

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Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру.

Украина начала эвакуацию с подконтрольных территорий правобережья Херсонской области, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

По состоянию на 10 июня известно о пяти погибших и 27 пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС.