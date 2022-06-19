В телефоне убитого оккупанта нашли видео, как войска РФ пересекали границу Украины в Харьковской области 19 июня, 23:52 Цей матеріал також доступний українською Оккупант снял на видео как войска РФ пересекали границу Украины в Харьковской области (Фото:Скриншот с видео Сергей Стерненко / YouTube)

В телефоне убитого российского оккупанта нашли видео, как войска РФ на танках пересекали границу Украины через пограничный пункт Чугуновка Харьковской области.

Видео обнародовал украинский активист и блогер Сергей Стерненко. Он также проанализировал другие материалы на телефоне оккупанта.

По его словам, 21-летний россиянин Вадим Плохих пришел в российскую армию срочником, а затем подписал контракт и поехал воевать в Сирию и Донбасс. Также он в своих переписках рассказывает, что был в Китае и Карабахе.

Видео дня

Впоследствии оккупант принял участие и в полномасштабном вторжении РФ в Украину. По словам россиянина, нападение на Украину Россия планировала еще с начала 2022 года, первой опорной датой было 4 января. Когда россияне напали на Украину 24 февраля, он был уверен, что длительных боевых действий не будет.

«Да максимум неделя, братан, максимум неделя. Стандартная такая операция», – говорил Плохих.

Он был среди группировки, которая шла захватывать Киев. Плохих зашел в Украину с территории Беларуси. Впрочем, «что-то пошло не так», и совсем скоро его уже перекинули на другое направление.

«Под Киевом нам дали п**ды, и нас вывели в Беларусь, после чего мы погрузились на платформы и сейчас едем в Белгород», — писал россиянин.

На территорию Харьковской области Плохих заходил в апреле через пограничный пункт Чугуновка. Видео захода российской колонны на территорию Украины он снял на телефон.

Потом он хвастался товарищам, что грабил квартиры мирных украинцев, магазины и расстреливал гражданских якобы «со свастикой на теле». Садизм оккупантов пугал даже его, но он оставался в армии ради денег.

Впрочем, насладиться заработком оккупант уже не сможет – его ликвидировали ориентировочно в середине мая.

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