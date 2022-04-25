В телах погибших в Буче и Ирпене были обнаружены смертоносные дротики — СМИ
Преступления армии РФ в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
В телах десятков мирных жителей, погибших в Буче и Ирпене нашли флешетты — дротики, использующиеся в артиллерийских снарядах для поражения живой силы противника
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Об этом сообщает британское издание Guardian посылаясь на врачей и судмедэкспертов.
Такие поражающие элементы активно использовались в снарядах перед Второй мировой войной, но потом потеряли широкое распространение.
Однако на вооружении советской армии были снаряды для гаубиц ЗШ1 и ЗШ2, начиненные маленькими дротиками, похожими на те, что обнаружены в телах в Буче.
Об использовании флешетт в Буче также рассказало американское издание The Washington Post. В командовании сухопутных войск Украины заявили, что украинская армия не использует такие снаряды.
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