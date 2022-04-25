В телах погибших в Буче и Ирпене были обнаружены смертоносные дротики — СМИ

25 апреля, 16:21
Цей матеріал також доступний українською
Преступления армии РФ в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Преступления армии РФ в Буче (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Поддержи НВ

В телах десятков мирных жителей, погибших в Буче и Ирпене нашли флешетты — дротики, использующиеся в артиллерийских снарядах для поражения живой силы противника

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщает британское издание Guardian посылаясь на врачей и судмедэкспертов.

Такие поражающие элементы активно использовались в снарядах перед Второй мировой войной, но потом потеряли широкое распространение.

Видео дня

Однако на вооружении советской армии были снаряды для гаубиц ЗШ1 и ЗШ2, начиненные маленькими дротиками, похожими на те, что обнаружены в телах в Буче.

Об использовании флешетт в Буче также рассказало американское издание The Washington Post. В командовании сухопутных войск Украины заявили, что украинская армия не использует такие снаряды.

Читайте также:
Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Буча Киевская область

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X