Оккупанты за сутки нанесли три ракетных и 56 авиационных ударов по территории Украины — Генштаб 20 мая, 18:56 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В течение суток российские военные нанесли три ракетных и 56 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба в Facebook.

Отмечается, что есть погибшие и раненые мирные люди, уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник в течение этих суток нанес авиационные удары, совершил минометные и артиллерийские обстрелы.

На Купянском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары, вел артиллерийские обстрелы.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются тяжелые бои за город Бахмут.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Новокалинового, Авдеевки, Северного, успеха не имел.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. В то же время вражеским обстрелам подверглись Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Кроме того, оккупанты превратили гражданскую больницу в военный госпиталь.

«Так, верхние этажи Лутугинского районного территориального медицинского объединения оккупанты превратили в военный госпиталь, а для его прикрытия на первом этаже оставили детское отделение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на лечении находится около 100 российских военнослужащих с ранениями различной степени тяжести, что является верхним пределом возможностей военного госпиталя.

«В то же время медпомощь гражданскому населению со стороны персонала военного госпиталя не предоставляется», — добавили в Генштабе.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.