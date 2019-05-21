В течение 2019−2020 годов в каждом областном центре будет открыто ветеранское пространство — замглавы Минветеранов Вчера, 16:40 111 Цей матеріал також доступний українською Ігор Гундич via Facebook Заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк Ігор Гундич via Facebook

В течение 2019−2020 годов в каждом областном центре Украины откроются ветеранские пространства, где ветераны АТО и ООС смогут получить помощь психолога, юридические консультации и другие услуги.

Об этом в интервью Радио НВ сообщила заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк.

«Мы, как министерство, уже в течение 2019−2020 годов планируем открыть в каждом областном центре такое ветеранское пространство, где они смогут получить и услуги психолога, и юридические консультации, и там будут работать с семьями и детьми, и, возможно, будут оказывать какие-то образовательные услуги по открытию собственного дела», — рассказала она.

Ранее в Министерстве по делам ветеранов заявили, что популяризация украинской ветеранской литературы является стратегической целью ведомства.

22 ноября Верховная Рада назначила народного депутата Ирину Фриз министром по делам ветеранов. Ее кандидатура была предложена премьер-министром Владимиром Гройсманом.

После вступления в должность Фриз заявила, что ведомство заработает в полном объеме в июне 2019 года. По ее словам, при отборе на руководящие должности в Министерстве по делам ветеранов предпочтение будет отдаваться именно ветеранам.