В Николаевской области в результате обстрелов оккупантов за минувшие сутки пострадали 25 человек

11 апреля, 12:28
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Ракетный удар по Николаеву, 7 марта (Фото:ГСЧС)

Ракетный удар по Николаеву, 7 марта (Фото:ГСЧС)

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В результате обстрелов российских оккупантов Николаевской области за прошедшие сутки, 10 апреля, пострадали 25 человек.

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Об этом сообщает Николаевский областной совет в Telegram.

Отмечено, что детей среди пострадавших нет, а жители области, которіе получили ранения, доставлены в больницы.

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«За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 25 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь», — говорится в сообщении.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Николаев Николаевская область Война России против Украины

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