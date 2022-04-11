В Николаевской области в результате обстрелов оккупантов за минувшие сутки пострадали 25 человек
Ракетный удар по Николаеву, 7 марта (Фото:ГСЧС)
В результате обстрелов российских оккупантов Николаевской области за прошедшие сутки, 10 апреля, пострадали 25 человек.
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Об этом сообщает Николаевский областной совет в Telegram.
Отмечено, что детей среди пострадавших нет, а жители области, которіе получили ранения, доставлены в больницы.
«За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 25 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь», — говорится в сообщении.
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