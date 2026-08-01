Во Львовской области в здании ТЦК нашли мертвым военнослужащего, полиция расследует самоубийство

1 августа, 15:26
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Военнослужащего нашли мертвым в ТЦК во Львовской области (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

Военнослужащего нашли мертвым в ТЦК во Львовской области (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

Утром 1 августа в помещении ТЦК и СП в городе Мостиска Львовской области обнаружили тело военнослужащего без признаков жизни. Об этом сообщили во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Сообщается, что около 07:30 в служебном помещении первого отдела Яворовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки правоохранители обнаружили погибшего военнослужащего.

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В настоящее время на месте работают следователи, устанавливающие все обстоятельства происшествия. Предварительно оно квалифицируется как самоубийство.

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Во Львовском областном ТЦК и СП также назначили служебное расследование, которое проведет специальная комиссия.

25 июля омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что ему и его коллегам известны четыре случая смерти людей в помещениях ТЦК и, по его мнению, этих людей убили.

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По его словам, наиболее критическая ситуация с нарушением прав человека со стороны ТЦК и СП сейчас наблюдается на Закарпатье, которое занимает первое место по этому показателю. Лубинец также заявил, что «вопиющие» случаи есть и во Львовском регионе.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Самоубийство ТЦК и СП ТЦК Мобилизация Львовская область

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