Вручение повесток участникам вечеринок в Киеве: в военкомате объяснили, почему это не наказание

3 февраля, 18:46
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1 февраля полиция провела обыски по месту жительства фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

1 февраля полиция провела обыски по месту жительства фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области (Фото:Андрей Небитов/Telegram)

В территориальном центре комплектования (ТЦК) не считают, что вручение повесток участникам вечеринок в Киеве является наказанием.

Об этом начальник Печерского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева полковник Сергей Калугин заявил во время брифинга.

По его словам, парни раньше не получали повесток. Калугин напомнил, что при переезде в другой город военнообязанные мужчины должны стать на военный учет.

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«Не все сидят дома, не все не нарушают правила военного учета. Мужчина может быть зарегистрирован в любом районе Киева, а ТЦК и СП он не сообщает, что переехал, что его нет дома», — пояснил Калугин.

https://www.youtube.com/watch?v=3xdYyM1E2hc&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

В Сети получила огласку история о группе молодых людей из Ивано-Франковска, которые устраивают вечеринки, на которых спаивают и накачивают наркотиками девушек, издеваются над ними и насилуют. Об этом рассказала общественная активистка и режиссер Ярослава Кравченко, которая поделилась в Facebook рассказом подписчицы.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что любые насильственные действия сексуального характера запрещены украинским и международным законодательством, в частности, Стамбульской конвенцией, которая вступила в силу в Украине 1 ноября 2022 года. Он подчеркнул, что в насилии виноват только насильник.

Двух организаторов задержали и отправили в изолятор временного содержания. Им грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще шесть фигурантов получили повестки в военкомат.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Повестка Вечеринка Повестки в армию Война России против Украины

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