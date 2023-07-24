Российских студентов-подростков привлекли к сборке Shahed в Татарстане — СМИ 24 июля, 22:40 Иранский дрон Shahed-131 (Фото:tvtoront/Twitter)

Несколько сотен российских студентов колледжа Алабуга Политех в Татарстане привлекли к сборке иранских дронов Shahed, сообщают Протокол и YouTube-канал РЗВРТ.

Сначала, по словам источника журналистов, к работе привлекали преимущественно подростков 15−17 лет, которые поступили в колледж после девятого класса школы.

Сейчас же сборкой дронов занимаются студенты всех курсов.

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«Буквально позавчера прислали 150 новых студентов со второго и третьего курсов», — рассказала одна из студенток.

Зарплата задействованных в сборке дронов студентов зависит от выполнения плана — в среднем, это сумма в районе 30−40 тысяч рублей (330−442 долларов). Зарплату они получают официально. При этом студенты рассказывают, что им не доплачивают за переработки и работу в выходные дни.

Некоторые жалуются, что иногда им приходится работать по несколько дней подряд без сна и почти без еды.

«Тем, кого привлекают к сборке беспилотников, запрещено говорить о том, чем они занимаются, под угрозой отчисления, говорят студенты. Об этом сказано в договоре. За нарушение студент должен будет выплатить штраф в размере от 1,5 до 2 млн рублей (16,5 тысяч — 22,1 тысяч долларов — ред.)», — пишет издание.

Кроме того, к производству дронов привлекают несовершеннолетних студенток из стран Африки. Идея этой схемы, как говорят авторы расследования, принадлежала гендиректору Особой экономической зоны Алабуга Тимуру Шагивалеву.

Сами студентки из Африки не спешили добровольно ехать в колледж, поэтому их решили привлекать с помощью приложений для знакомств Tinder и Badoo.

В конце апреля WSJ сообщала, что за последние полгода Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.

По данным СМИ, в обмен на оружие для полномасштабной войны против Украины страна-агрессор поставляет Ирану кибероружие, западное оружие, «захваченное на поле боя», и помогает развивать ракетную программу.