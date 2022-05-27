Призвали почти всех мужчин. «ДНР» превратилась в «женскую народную республику» — допрос пленного оккупанта 27 мая, 13:05 Цей матеріал також доступний українською Пленный рассказал о массовой мобилизации в «ДНР» (Фото:Кадр видео СБУ)

Служба безопасности Украины показала видео допроса пленного оккупанта, в ходе которого тот рассказал о массовой мобилизации в так называемой «ДНР».

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Оккупант рассказал, что на территории «республики» практически не осталось мужчин, поэтому теперь это псевдообразование называют «ЖНР» — женская народная республика.

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«Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас „ДНР“ обзывают? „ЖНР“! Там мужчин практически не осталось», — говорит пленный.

Он рад, что попал в плен и остался в живых.

Также оккупант рассказывает, что никогда не чувствовал себя частью русской армии из-за плохого отношения военных РФ.

«Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было сильно корректное. Именно командир батальона практически постоянно был в нетрезвом состоянии», — отметил задержанный.

По его словам, командиры стреляли под ноги «ДНРовцам», если им что-то не нравилось.

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