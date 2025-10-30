В Святошинском районы Киева часть домов была без света / Фото иллюстративное (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

В Святошинском районе столицы восстановлено электроснабжение всех домов. До этого поступала информация об аварии электросети.

Об этом 30 октября сообщили в ДТЭК.

«Энергетикам ДТЭК удалось оперативно ликвидировать последствия аварии. Спасибо за терпение и понимание», — написали там.

Утром ДТЭК сообщали о том, что в Святошинском районе Киева частично отсутствовало электроснабжение.

По прогнозам, свет должны были вернуть до 13:00.

Массированная атака на энергосистему Украины 30 октября — главное

Россия ночью осуществила новую атаку на энергетическую систему Украины ракетами и дронами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах. В Ивано-Франковской области в результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, сообщалось о массированном ударе по Янтарю.

Также критическая инфраструктура повреждена в Винницкой области, 5 пострадавших. Взрывы раздавались в Ладыжине, где расположена ТЭС. Во Львовской области под удар попали два объекта энергетики.

ДТЭК сообщала о серьезных повреждениях нескольких ТЭС в разных регионах Украины. В большинстве областей Украины вводили экстренные отключения света, которые впоследствии были отменены.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 17 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет, и 2 погибших. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.

В Киевской области под обстрел шахедами попал город Борисполь.