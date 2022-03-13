Там проживало 520 беженцев. Митрополит Арсений рассказал подробности авиаудара оккупантов по Святогорской Лавре — фото 13 марта, 14:19 Цей матеріал також доступний українською Святогорская Лавра (Фото:Геращенко)

12 марта в 22:00 российские оккупанты нанесли авиаудар на Свято-Успенскую Святогорскую лавру, в гостинице которой проживало 520 беженцев из Харькова и Изюма, 200 из них — дети. Митрополит Арсений рассказал подробности о последствиях авиаудара.

Сообщается, что бомба упала около моста, соединяющего правый и левый берег Северского Донца, Святогорскую Лавру с городом Святогорском. В результате взрыва были выбиты окна в Успенском соборе, Покровском храме и гостинице Лавры.

Фото: Геращенко

Фото: Геращенко

Некоторые жители гостиницы получили ранения осколками стекла, так как на всех трех этажах выбило двери и окна. Ночью после обстрела людей разместили в подвалах Лавры.

Как подчеркнул Митрополит Арсений, военных на территории города не было. То есть удар был нанесен по мирному городу с население в 10 тысяч человек и по территории одной из трех святынь Украины.

«Мы, братья, паломники, беженцы, обращаемся ко всем, от кого зависят подобные действия, что это безумие наносить авиаудары по мирным жителяем и по людям, которые убежали от войны из-под бомбежек, из-под обстрелов. История Святогорской Лавры уже имеет такой опыт, когда в 2014—2015 годах жители Славянска, Краматорска, Дебальцево находились здесь в убежище. Но не было никогда такого, чтобы по мирному Святогорску и по Лавре был нанесен тем более авиаудар», — отметил Митрополит Арсений.

Также в связи с обстрелом было прекращено электроснабжение.

Фото: Геращенко

Фото: Геращенко

«Призываю прекратить такие бездумные бомбежки и удары по абсолютно мирным городам и мирным людям», — добавил наместник Лавры.

Как сообщил глава Донецкой ВГА Павел Кириленко, оккупанты нанесли ущерб двум помещениям Святогорской лавры, в которых в то время в общей сложности находилось около тысячи человек. Среди них более двухсот детей.

В результате авиаудара по Святогорску — один человек был госпитализирован в больницу, двое обратились в травмпункт в Славянске самостоятельно. Еще 30 людям, получившим незначительные ранения, помощь была предоставлена на месте. Повреждена инфраструктура вокруг лавры, испорчено личное имущество.

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