В Святошинском районе Киева застрелили мужчину, полиция разыскивает преступника

В Киеве в Святошинском районе в результате конфликта между тремя неизвестными застрелен мужчина, передает отдел коммуникации полиции Киева.

"В результате конфликта между тремя неизвестными один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту. От полученных травм пострадавший скончался. С места происшествия правонарушитель скрылся", - говорится в сообщении.

Как отмечается, информация о стрельбе на улице Академика Булаховского поступила в полицию около 21:00. Пострадавшего, 24-летнего парня, в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных ранений он скончался.

Фото: Владислав Кузнецов via Информатор

Как передает Информатор со ссылкой на собственные источники, выстрелы прозвучали около 20:30.

"Все произошло около дома, в котором проживает пострадавший. Прозвучало два выстрела. По предварительной информации выстрелы были произведены из боевого оружия", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают эксперты, кинологи со служебными собаками, а оперативники устанавливают возможных свидетелей и очевидцев преступления.

Фото: отдел коммуникации полиции Киева

"Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия полиции направленные на установление и задержание подозреваемого", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве возле ночного клуба произошла стрельба, есть пострадавший.