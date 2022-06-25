В Сватово сообщают о взрывах на военных складах оккупантов — видео
В Сватово взрываются вражеские военные склады (Фото:dnews.dn.ua)
Во временно оккупированном Сватово Луганской области слышны взрывы.
Как сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, в Сватово взрываются военные склады российских оккупантов.
«Блогеры сообщают о взрывах на военных складах в захваченном Сватовом», — написал он и опубликовал видео взрывов.
18 июня волонтерское сообщество InformNapalm сообщало, что за трое суток во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей было уничтожено минимум семь вражеских складов с боеприпасами.
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