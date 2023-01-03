В Сватово взорвался склад боеприпасов оккупантов 3 января, 01:27 ВСУ почти две недели наблюдали и фиксировали количество УРАЛов (Фото:t.me/AFUStratCom)

Во временно оккупированном Сватово Луганской области взорвался склад с боекомплектом россиян.

Об этом сообщает Департамент стратегических коммуникаций ВСУ.



Отмечается, что ВСУ почти две недели наблюдали и фиксировали количество заезжавших на базу врага УРАЛов.

Видео дня

" В течение этого времени россияне и местные коллаборанты тихонько завозили туда БК", - отметили в СтратКоме.