В Сватово взорвался склад боеприпасов оккупантов
ВСУ почти две недели наблюдали и фиксировали количество УРАЛов (Фото:t.me/AFUStratCom)
Во временно оккупированном Сватово Луганской области взорвался склад с боекомплектом россиян.
Об этом сообщает Департамент стратегических коммуникаций ВСУ.
Отмечается, что ВСУ почти две недели наблюдали и фиксировали количество заезжавших на базу врага УРАЛов.
" В течение этого времени россияне и местные коллаборанты тихонько завозили туда БК", - отметили в СтратКоме.