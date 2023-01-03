В Сватово взорвался склад боеприпасов оккупантов

3 января, 01:27
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ВСУ почти две недели наблюдали и фиксировали количество УРАЛов (Фото:t.me/AFUStratCom)

ВСУ почти две недели наблюдали и фиксировали количество УРАЛов (Фото:t.me/AFUStratCom)

Во временно оккупированном Сватово Луганской области взорвался склад с боекомплектом россиян.

Об этом сообщает Департамент стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что ВСУ почти две недели наблюдали и фиксировали количество заезжавших на базу врага УРАЛов.

Видео дня

" В течение этого времени россияне и местные коллаборанты тихонько завозили туда БК", - отметили в СтратКоме.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сватово Война в Украине Война России против Украины

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