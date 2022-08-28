«Всё пылало и взрывалось». На базе россиян в оккупированном Сватово в Луганской области ночью произошли взрывы

28 августа, 17:54
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В оккупированном Сватово в Луганской области взорвалась база россиян (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

В оккупированном Сватово в Луганской области взорвалась база россиян (Фото:Типичный Донецк / Telegram)

Во временно оккупированном Сватово в Луганской области ночью пылало и взрывалось на базе, с которой российские захватчики руководили процессом передислокации.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«В Сватово у них была база. Почти все войска уже вышли из Сватового, там была только так называемая "ордловская" полиция, вот у них осталась база, где они делали передислокацию. И там снова какой-то „хлопок“ произошел. Еще пару часов назад там очень все пылало и взрывалось», — сказал Гайдай.

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Он добавил, что более подробная информация о потерях врага будет обнародована позже.

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Редактор: София Лазарова

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Теги:   Луганская область Сватово Сергей Гайдай Взрыв Война России против Украины

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