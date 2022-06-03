Глава Сумской ОВА сообщил о попытках российских ДРГ зайти на территорию области 3 июня, 13:02 Цей матеріал також доступний українською За последние три недели плотность обстрелов Сумской области со стороны армии РФ усилилась (Фото:Dmytro Zhyvytsky/via REUTERS)

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, как российские диверсионно-разведывательные группы пытались зайти на территорию области и готовится ли регион к повторному вторжению войск РФ.



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В эфире Радио Свобода он сообщил, что вражеские ДРГ дважды пытались зайти в Сумскую область.

«Были две попытки захода диверсионно-разведывательных групп в область, были бои и не допустили их вхождение на территорию Украины. На границе шли бои, они пытались зайти на БТР и еще определенной техникой в область, но были выбиты. К сожалению, есть потери среди наших пограничников, но эти попытки были прерваны и больше не повторялись», — рассказал Живицкий.

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По его словам, последние три недели плотность обстрелов со стороны армии РФ усилилась.

«У нас была неделя тишины с момента, когда были выбиты российские войска с территории Украины. После недели тишины начались единичные обстрелы минометные, 1−3 прихода за сутки. Сейчас почти ежедневно проходят ракетные обстрелы, обстрелы из самолетов ракетами „воздух-земля“. Продолжаются минометные обстрелы, но их становится больше», — добавил Живицкий.

Также он отметил, что область готовится к повторному вторжению.

«Есть информация о том, что на территории РФ сейчас нет ударных группировок, которые могли бы попытаться прорвать границу с Украиной, полноценно сюда зайти и попытаться вести на нашей территории боевые действия или попытаться оккупировать населенные пункты», — сказал глава ОВА.



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