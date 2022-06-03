Глава Сумской ОВА сообщил о попытках российских ДРГ зайти на территорию области

3 июня, 13:02
Цей матеріал також доступний українською
За последние три недели плотность обстрелов Сумской области со стороны армии РФ усилилась (Фото:Dmytro Zhyvytsky/via REUTERS)

За последние три недели плотность обстрелов Сумской области со стороны армии РФ усилилась (Фото:Dmytro Zhyvytsky/via REUTERS)

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, как российские диверсионно-разведывательные группы пытались зайти на территорию области и готовится ли регион к повторному вторжению войск РФ.

Война России против Украины — главные события 3 июня

В эфире Радио Свобода он сообщил, что вражеские ДРГ дважды пытались зайти в Сумскую область.

«Были две попытки захода диверсионно-разведывательных групп в область, были бои и не допустили их вхождение на территорию Украины. На границе шли бои, они пытались зайти на БТР и еще определенной техникой в область, но были выбиты. К сожалению, есть потери среди наших пограничников, но эти попытки были прерваны и больше не повторялись», — рассказал Живицкий.

Видео дня
Читайте также:
«Около 20 прилетов». Оккупанты обстреляли из минометов Сумскую область — глава ОВА

По его словам, последние три недели плотность обстрелов со стороны армии РФ усилилась.

«У нас была неделя тишины с момента, когда были выбиты российские войска с территории Украины. После недели тишины начались единичные обстрелы минометные, 1−3 прихода за сутки. Сейчас почти ежедневно проходят ракетные обстрелы, обстрелы из самолетов ракетами „воздух-земля“. Продолжаются минометные обстрелы, но их становится больше», — добавил Живицкий.

Также он отметил, что область готовится к повторному вторжению.

Читайте также:
«Дела в России плохи». Путин обрек себя на поражение, армия РФ разбалансируется из-за отставок, россиян готовят к проигрышу — Жданов

«Есть информация о том, что на территории РФ сейчас нет ударных группировок, которые могли бы попытаться прорвать границу с Украиной, полноценно сюда зайти и попытаться вести на нашей территории боевые действия или попытаться оккупировать населенные пункты», — сказал глава ОВА.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сумская область Война России против Украины Дмитрий Живицкий

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X