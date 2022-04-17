Повредили почти 1000 гражданских объектов. В Сумской ОВА назвали предварительную сумму ущерба, нанесенного оккупантами

17 апреля, 18:30
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Последствия российской агрессии в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий via Telegram)

Последствия российской агрессии в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий via Telegram)

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В Сумской области с начала полномасштабного вторжения россияне повредили или разрушили 976 гражданских объектов.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По данным Живицкого, разрушены или повреждены:

  • жилой фонд — 638;
  • административные здания — 23;
  • учебные заведения — 24;
  • учреждения здравоохранения — 18;
  • объекты жизнеобеспечения — 23;
  • объекты культуры и спорта — 5;
  • промышленные предприятия — 21.
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Также в результате российской агрессии повреждено 364,6 километра дорог местного значения, разрушены два моста. На автомобильных трассах государственного значения разрушены пять мостов.

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Наибольшие повреждения зафиксированы на территориях Ахтырской, Тростянецкой, Лебединской, Боромлянской, Великописаревской и Сумской территориальных общин.

«По приблизительным расчетам, на восстановление критической инфраструктуры, транспортной сети, зданий и других объектов, независимо от формы собственности, необходимо более 20 млрд гривен», — написал глава ОВА.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Сумская область Убытки Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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