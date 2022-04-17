Повредили почти 1000 гражданских объектов. В Сумской ОВА назвали предварительную сумму ущерба, нанесенного оккупантами
Последствия российской агрессии в Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий via Telegram)
В Сумской области с начала полномасштабного вторжения россияне повредили или разрушили 976 гражданских объектов.
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Об этом сообщил в Telegram глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По данным Живицкого, разрушены или повреждены:
- жилой фонд — 638;
- административные здания — 23;
- учебные заведения — 24;
- учреждения здравоохранения — 18;
- объекты жизнеобеспечения — 23;
- объекты культуры и спорта — 5;
- промышленные предприятия — 21.
Также в результате российской агрессии повреждено 364,6 километра дорог местного значения, разрушены два моста. На автомобильных трассах государственного значения разрушены пять мостов.
Наибольшие повреждения зафиксированы на территориях Ахтырской, Тростянецкой, Лебединской, Боромлянской, Великописаревской и Сумской территориальных общин.
«По приблизительным расчетам, на восстановление критической инфраструктуры, транспортной сети, зданий и других объектов, независимо от формы собственности, необходимо более 20 млрд гривен», — написал глава ОВА.
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