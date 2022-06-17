Более 100 «прилетов». Российская армия обстреливала Сумскую область в течение суток — ОВА
Обстрел Сумской областии, 17 июня (Фото:Сумская ОВА / Telegram)
Российская армия в течение суток 17 июня обстреливала приграничные территории Сумской области. Жертв обстрелов нет.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
Обстреливали россияне Краснопольскую громаду:
После 15:00 залетели два российских беспилотника. Один из них сбросил взрывное устройство, другой — уничтожен.
После 19:00 по территории общины начался минометный обстрел с территории России — 24 «прилета».
После 20:00 россияне начали артобстрел из Градов, всего было около 80 «прилетов».
Обстрелы повредили объект гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения, жертв нет.
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