Более 100 «прилетов». Российская армия обстреливала Сумскую область в течение суток — ОВА

17 июня, 23:03
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Обстрел Сумской областии, 17 июня (Фото:Сумская ОВА / Telegram)

Обстрел Сумской областии, 17 июня (Фото:Сумская ОВА / Telegram)

Российская армия в течение суток 17 июня обстреливала приграничные территории Сумской области. Жертв обстрелов нет.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Обстреливали россияне Краснопольскую громаду:

После 15:00 залетели два российских беспилотника. Один из них сбросил взрывное устройство, другой — уничтожен.

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После 19:00 по территории общины начался минометный обстрел с территории России — 24 «прилета».

После 20:00 россияне начали артобстрел из Градов, всего было около 80 «прилетов».

Обстрелы повредили объект гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения, жертв нет.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Обстрел Сумская область Война России против Украины

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