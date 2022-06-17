Более 100 «прилетов». Российская армия обстреливала Сумскую область в течение суток — ОВА 17 июня, 23:03 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Сумской областии, 17 июня (Фото:Сумская ОВА / Telegram)

Российская армия в течение суток 17 июня обстреливала приграничные территории Сумской области. Жертв обстрелов нет.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

Обстреливали россияне Краснопольскую громаду:

После 15:00 залетели два российских беспилотника. Один из них сбросил взрывное устройство, другой — уничтожен.

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После 19:00 по территории общины начался минометный обстрел с территории России — 24 «прилета».

После 20:00 россияне начали артобстрел из Градов, всего было около 80 «прилетов».

Обстрелы повредили объект гражданской инфраструктуры и хозяйственные помещения, жертв нет.

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