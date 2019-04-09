В Сумской области жена прокурора насмерть сбила пешехода: активисты говорят о попытках замять дело Вчера, 22:19 1248 Цей матеріал також доступний українською Sumy.Today В Сумах под прокуратуру принесли доллары в крови Sumy.Today

Во вторник, 9 апреля, в Сумах под зданием прокуратуры устроили митинг с требованием провести объективное расследование смертельного ДТП с участием жены одного из местных прокуроров.

Как сообщает Sumy.Today, под прокуратурой собрались родители и друзья 23-летней женщины, погибшей в ДТП, а также активисты Правого сектора, Свободы и ветераны АТО.

Под стены прокуратуры активисты положили детскую игрушку и шины, на которые высыпали имитационные доллары и вылили жидкость, похожую на кровь.

Местные жители обвиняют прокуратуру в препятствовании объективному расследованию аварии, которая произошла 30 марта. Автомобиль Toyota Rav 4 насмерть сбил 23-летнюю женщину-пешехода на 56 км автодороги Сумы-Полтава в Сумской области. Отец погибшей рассказал, что его дочь "протащили" на капоте 60 метров.

За рулем находилась 39-летняя Инна Вакула - дочь депутата Ахтырского райсовета и жена начальника отдела прокуратуры Сумской области.

По данным издания, водителю до сих пор не объявили подозрение, а ее местонахождение неизвестно. Расследование начали под процессуальным руководством Ахтырской местной прокуратуры, где ее отец имеет значительное влияние.

Под давлением общественности местная прокуратура приняла решение обратиться к Генпрокуратуре о передаче уголовного производства в другую область.

"До этого в течение 10 дней никакие действия по расследованию не проводились, никаких комментариев или объяснений родители не получали, а где находится водитель вообще не известно", - говорится в материале.