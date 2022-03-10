На 10 марта в Сумской области запланировано три «зеленых коридора» 10 марта, 04:18 Цей матеріал також доступний українською Флаг Украины в Сумах (Фото:Сумська обласна військово-цивільна адміністрація / Facebook)

На четверг, 10 марта, в Сумской области запланировано три «зеленых коридора». Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

«Только что завершился этап переговоров по организации зеленых коридоров на Сумщине!» — написал Живицкий и добавил, что «места сбора будут объявлены утром».

Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 9:00.

Маршруты эвакуации мирных жителей:

Сумы-Полтава: Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава

Тростянец-Полтава: Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава

Краснополье-Полтава: Краснополье — Верхняя Сыворотка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава

Также Живицкий сообщил, что «подавали и другие населенные пункты области, но их пока не подтверждают».

Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: 10 марта — 15-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, более 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.



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