На 10 марта в Сумской области запланировано три «зеленых коридора»
Флаг Украины в Сумах (Фото:Сумська обласна військово-цивільна адміністрація / Facebook)
На четверг, 10 марта, в Сумской области запланировано три «зеленых коридора». Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
«Только что завершился этап переговоров по организации зеленых коридоров на Сумщине!» — написал Живицкий и добавил, что «места сбора будут объявлены утром».
Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 9:00.
Маршруты эвакуации мирных жителей:
Сумы-Полтава: Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава
Тростянец-Полтава: Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава
Краснополье-Полтава: Краснополье — Верхняя Сыворотка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава
Также Живицкий сообщил, что «подавали и другие населенные пункты области, но их пока не подтверждают».
Полномасштабная война России против Украины длится уже две недели: 10 марта — 15-й день вторжения. За это время российские войска потеряли в Украине более 12 тыс. человек, более 300 танков и более 1 тыс. единиц боевой бронетехники.
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