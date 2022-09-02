«Природа тоже за Украину». В Сумской области загорелся лес, огонь перекинулся на позиции россиян 2 сентября, 23:55 Пожар (Фото:ГСЧС)

В Сумской области в результате обстрелов оккупантов возник лесной пожар. Ветер был в сторону России, поэтому огонь перекинулся на позиции захватчиков.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он отметил, что в течение дня оккупанты выпустили около 50 мин и снарядов по Краснопольской общине. Всего было три обстрела разных территорий общины, в результате одного из них загорелся лес.

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«Впрочем пожар не было возможности потушить, ведь пылало на самом „0“ и был большой риск для спасателей. И сама природа тоже воюет за Украину: ветер был в сторону России и огонь перекинулся на ту сторону, доставив россиянам немало хлопот от последствий своего же обстрела», — написал Живицкий.

Он также подчеркнул, что на территории Украины выгорело около гектара, среди которых лес и поле. Сейчас на нашей территории пожара нет.

О пострадавших не сообщается.

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