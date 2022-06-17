СБУ задержала шпиона РФ, разведывавшего позиции ВСУ на украинско-российской границе — видео

17 июня, 10:58
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Агент РФ собирал сведения об оборонных объектах и отслеживал передвижение украинской техники (Фото:СБУ)

Агент РФ собирал сведения об оборонных объектах и отслеживал передвижение украинской техники (Фото:СБУ)

Сотрудники контрразведки задержали агента РФ, разведывавшего позиции ВСУ на украинско-российской границе в Сумской области.

Об этом в пятницу, 17 июня, сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленник был завербован представителем российских спецслужб во время полномасштабного вторжения РФ.

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По его заданию он должен был фиксировать на фото и видео расположения оборонных объектов и отслеживать передвижения украинской военной техники.

Полученные материалы с привязкой к местности шпион пересылал своему куратору через закрытые каналы электронной связи.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами его преступной деятельности.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1537692577369137152
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Сумская область Коллаборант Война России против Украины

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