В Сумской области задержали мужчину, который нарисовал на своем доме рашистские символы и рассказывал соседям об «освобождении» украинцев РФ

19 июня, 13:40
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Мужчина нарисовал рашистские символы на своем доме (Фото:Нацполиция)

Мужчина нарисовал рашистские символы на своем доме (Фото:Нацполиция)

В Сумской области 68-летнему жителю Роменского района сообщили о подозрении из-за оправдания вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Отмечается, что мужчина в начале марта во время оккупации русскими военными его населенного пункта, нарисовал краской на окнах и входной двери своего дома русские оккупационные символы «Z» и «V», запрещенные на территории Украины.

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Кроме того, в течение апреля-мая мужчина в разговорах с соседями утверждал, что действия вооруженных сил России против Украины направлены на «освобождение» населения. Также он говорил, что РФ тренируется на украинской территории.

В отношении мужчины следователи открыли уголовное производство по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников» УКУ. Мужчине сообщили о подозрении.

Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Коллаборант Нацполиция Война России против Украины

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