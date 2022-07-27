СБУ задержала коллаборанта, сдававшего оккупантам позиции ВСУ вблизи границы с РФ
Злоумышленник работал на ФСБ (Фото:СБУ)
В Сумской области задержали местного коллаборатнта, который заниматься разведывательно-подрывной деятельностью в интересах РФ.
Об этом в среду, 27 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.
Злоумышленник собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны и перемещении техники ВСУ
«Во время разведки украинских позиций вражеский агент проводил их фото- и видеофиксацию, а затем переправлял сотруднику ФСБ РФ в виде электронных файлов с привязкой к местности. Для передачи использовал предварительно отработанные закрытые каналы электронной связи», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Указанные сведения российские захватчики планировали использовать для массированных артиллерийских обстрелов региона.
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