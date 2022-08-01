СБУ задержала агентов ФСБ, искавших «слабые места» в обороне Сумской области
Злоумышленники собирали информацию об укреплениях и местах дислокации Сил обороны (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины задержали в Сумской области двух российских агентов.
Как сообщается, злоумышленники по заданию своих кураторов из спецслужб РФ искали «слабые места» в оборонных рубежах региона.
В частности, их интересовала информация об укреплениях, а также о местах дислокации украинских военных, их количестве и вооружении.
Коллаборанты осуществляли фото- и видеофиксацию объектов и передавали файлы с привязкой к местности сотрудникам ФСБ.
Эти данные российские захватчики планировали использовать для возможной отправки на территорию Сумской области диверсионно-разведывательных групп.
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