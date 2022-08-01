СБУ задержала агентов ФСБ, искавших «слабые места» в обороне Сумской области

1 августа, 11:52
Злоумышленники собирали информацию об укреплениях и местах дислокации Сил обороны (Фото:СБУ)

Злоумышленники собирали информацию об укреплениях и местах дислокации Сил обороны (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины задержали в Сумской области двух российских агентов.

Как сообщается, злоумышленники по заданию своих кураторов из спецслужб РФ искали «слабые места» в оборонных рубежах региона.

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В частности, их интересовала информация об укреплениях, а также о местах дислокации украинских военных, их количестве и вооружении.

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Коллаборанты осуществляли фото- и видеофиксацию объектов и передавали файлы с привязкой к местности сотрудникам ФСБ.

Эти данные российские захватчики планировали использовать для возможной отправки на территорию Сумской области диверсионно-разведывательных групп.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Сумская область Российская агентура Война России против Украины

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