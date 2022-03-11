В Сумской области полицейские совместно с терробороной задержали 29 российских оккупантов — полиция 11 марта, 12:29 Цей матеріал також доступний українською В Сумской области задержали российских оккупантов (Фото:Полиция Сумской области)

В Сумской области полицейские совместно с представителями терробороны задержали 29 военнослужащих РФ, сообщили в областной полиции.

По данным правоохранителей, благодаря небезразличным жителям вблизи одной из деревень, в поле была замечена группа подозрительных лиц в военной форме.

Полицейские вместе с представителями территориальной обороны отреагировали на обращение и задержали 29 российских военнослужащих.

Как объяснили нападавшие, они шли по карте на границу.

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В полиции сообщили, что в настоящее время все задержанные переданы в соответствующие органы, где будут выяснены все обстоятельства, при которых они попали на территорию Роменского района. Они будут отвечать за каждое совершенное преступление против нашей страны и украинского народа.

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