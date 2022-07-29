За сутки в Сумской области зафиксировали более 40 вражеских «прилетов»
Последствия российских обстрелов Сумщины 26 июля (Фото:t.me/Zyvytskyy)
За сутки, 28 июля, российские военные обстреляли Сумскую область четыре раза из минометов, гранатометов и САУ. Обошлось без жертв и разрушений.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Под обстрелы попали Краснопольская, Шалыгинская и Буринская громады.
Отмечается, что было более 44 «прилетов».
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