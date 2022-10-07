В Сумской области вводят масочный режим
В Сумской области увеличились случаи заболеваний коронавирусом (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)
В Сумской области, начиная с 7 октября вводят масочный режим на фоне увеличения случаев заболеваний коронавирусом. В области уже есть летальные случаи от осложнений.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, вопрос о введении масочного режима в области был обсужден во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«У нас в области принято решение по введению масочного режима. Очень прошу каждого жителя области максимально придерживаться противоэпидемических мер, пользоваться масками и антисептиками», — отметил Живицкий.
Он отметил, что в области уже есть летальные случаи от осложнений, вызванных коронавирусом.