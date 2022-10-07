В Сумской области вводят масочный режим

7 октября, 00:55
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В Сумской области увеличились случаи заболеваний коронавирусом (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

В Сумской области увеличились случаи заболеваний коронавирусом (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

В Сумской области, начиная с 7 октября вводят масочный режим на фоне увеличения случаев заболеваний коронавирусом. В области уже есть летальные случаи от осложнений.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, вопрос о введении масочного режима в области был обсужден во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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«У нас в области принято решение по введению масочного режима. Очень прошу каждого жителя области максимально придерживаться противоэпидемических мер, пользоваться масками и антисептиками», — отметил Живицкий.

Он отметил, что в области уже есть летальные случаи от осложнений, вызванных коронавирусом.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Сумы Сумская область Коронавирус Масочный режим Дмитрий Живицкий

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