В Сумской области сбили вражеский беспилотник

6 ноября, 14:12
Поделиться:
В Сумской области военные сбили российский беспилотник (Фото:REUTERS/Mykola Tys)

В Сумской области военные сбили российский беспилотник (Фото:REUTERS/Mykola Tys)

В воскресенье, 6 ноября, в Сумской области был сбит российский беспилотник. Это сделали бойцы добровольческих формирований.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Сумы в Facebook.

«Сбит вражеский беспилотник силами добровольческого военного формирования отдельной бригады территориальной обороны оперативно-тактической группировки Сумы на территории Миропольской общины», — говорится в публикации.

Видео дня

Военные отметили, что оперативная ситуация в Сумской области полностью контролируемая.

https://www.facebook.com/otusumy/posts/pfbid02WvHPHNyzvAqNPh7UxunvYxbPTYrJ28xJHh3qdVZveppteGHDmaM8fdkmsNfXhxGtl
https://www.youtube.com/embed/1HM_o8_D7BE
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Беспилотник Сумская область Добровольцы Война России против Украины российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X