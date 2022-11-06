В Сумской области сбили вражеский беспилотник 6 ноября, 14:12 В Сумской области военные сбили российский беспилотник (Фото:REUTERS/Mykola Tys)

В воскресенье, 6 ноября, в Сумской области был сбит российский беспилотник. Это сделали бойцы добровольческих формирований.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Сумы в Facebook.

«Сбит вражеский беспилотник силами добровольческого военного формирования отдельной бригады территориальной обороны оперативно-тактической группировки Сумы на территории Миропольской общины», — говорится в публикации.

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Военные отметили, что оперативная ситуация в Сумской области полностью контролируемая.