В Сумской области сбили вражеский беспилотник
В Сумской области военные сбили российский беспилотник (Фото:REUTERS/Mykola Tys)
В воскресенье, 6 ноября, в Сумской области был сбит российский беспилотник. Это сделали бойцы добровольческих формирований.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Сумы в Facebook.
«Сбит вражеский беспилотник силами добровольческого военного формирования отдельной бригады территориальной обороны оперативно-тактической группировки Сумы на территории Миропольской общины», — говорится в публикации.
Военные отметили, что оперативная ситуация в Сумской области полностью контролируемая.