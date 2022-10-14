В Сумской области в поле подорвался комбайн 14 октября, 23:35 В Сумской области в поле подорвался комбайн (Фото:Дмитрий Живицкий / Telegram)

В пятницу, 14 октября, в Сумской области в поле подорвался комбайн. Водитель не пострадал.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«В половине второго дня, вблизи с. Славгород, Краснопольской общины, во время проведения сельскохозяйственных работ, подорвался комбайн», — говорится в сообщении.

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По словам Живицкого, аграрий жив и невредим. Однако комбайн получил повреждения.

Также глава ОВА сообщил, что днем россияне выпустили 4 мины по территории Глуховской общины.