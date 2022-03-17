Войска РФ не справились с украинской грязью и лишились сразу четырех танков — видео

17 марта, 13:24
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Танки увязли так сильно, что их экипажам не оставалась ничего иного, кроме как бросить технику (Фото:Скриншот видео @babaikit/Twitter)

Танки увязли так сильно, что их экипажам не оставалась ничего иного, кроме как бросить технику (Фото:Скриншот видео @babaikit/Twitter)

В Сумской области российские войска лишились сразу четырех танков, застрявших в украинской грязи.

Об этом рассказал в соцсетях один из местных жителей, опубликовав соответствующее видео.

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По его словам, сначала в грязи застряли лишь два танка, однако спустя неделю к ним на подмогу прибыли еще два, которые также увязли и были брошены.

«Тут поработал народ. Перекрыл им дорожку — навалил деревьев на нормальной дороге. Вот они и поехали в объезд и сюда попали», — рассказал автор видео.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Сумская область Российские танки Война России против Украины

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