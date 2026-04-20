Ситуация стабильная. В Силах обороны Украины сделали заявление о возможной угрозе окружения Сум

В приграничной зоне Сумской области есть зона инфильтрации войск страны-агрессора России, но прорыва оккупантов вглубь территории пока нет, завил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, россияне пытаются усиливать штурмовые действия и просачиваться в пограничные, пользуясь озеленением, продолжаются сложные бои.

«Силы обороны Украины делают все возможное для того, чтобы не дать врагу возможности увеличить зону присутствия на Сумщине, у врага значительные потери», — написал Коваленко в Telegram.

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Представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в комментарии РБК-Украина в свою очередь опроверг распространенную в Сети информацию об угрозе полуокружения города Сумы. По его словам, войска РФ находятся далеко от областного центра.

На странице ГОС в Facebook говорится, что оккупанты заняли всего несколько поселков непосредственно на границе, в частности, Грабовское и Миропольское. Их зона контроля имеет глубину до 3−4 км, тогда как до города Сумы — более 35 километров.

«В зоне ответственности группировки войск Курск ситуация остается стабильной и контролируемой. Противник не совершил никаких действий, которые следовало бы называть прорывами и попытками взять город в „полуокружение“. Любые основания говорить об этом отсутствуют», — также заявляет Группировка войск Курск.

Аналитики DeepState подтверждают, что угрозы для окружения Сум нет. Согласно данным, противник продолжает формировать количественное преимущество на границе, осуществляет давление для просачивания в глубину территории и пытается закрепиться в «серой» зоне.

Ранее 20 апреля корреспондент ТСН Юлия Кириенко написала в соцсети об «очень угрожающей» ситуации в Сумской области. По ее словам, есть «четыре вклинения» РФ вдоль границы.

«Худшая ситуация, которая может быть: Сумы могут оказаться в полуокружении», — написала она.

14 апреля DeepState писал, что Россия продолжает усилия по созданию буферной зоны вдоль государственной границы в Сумской области. По данным аналитиков, площадь контроля и инфильтрации россиян увеличилась до 150 квадратных километров.

Трегубов подтверждал, что российская армия продвинулась возле поселка Миропольское в Сумской области, а в районе Марьино продолжаются бои.

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Командующий группировкой Объединенных сил Михаил Драпатий объяснял, что российские оккупационные войска хотят создать 20-километровую «буферную зону» вдоль границы в Сумской и Харьковской областях, поэтому захватывают приграничные села.